العالم اليوم - "وول ستريت" باللون الأخضر مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا

انتم الان تتابعون خبر "وول ستريت" باللون الأخضر مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 06:22 مساءً - افتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" على ارتفاع، الجمعة، مما يضع مؤشر "داو جونز" على الطريق لتحقيق مكاسب لليوم العاشر على التوالي، بينما بدأت الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا في التعافي بعد تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 49.14 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة عند الفتح إلى 35274.32 نقطة.

وفتح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا بواقع 15.29 نقطة أو بنسبة 0.34 بالمئة إلى 4550.16 نقطة.

كما صعد مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 84.87 نقطة أو بنسبة 0.60 بالمئة إلى 14148.18 نقطة عند الفتح.

وفي تداولات الخميس، انخفض مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" عند الإغلاق متأثرين بتراجع أسهم "تسلا" و"نتفليكس" بعد ظهور نتائجهما الفصلية، لكن مؤشر "داو جونز" أغلق على ارتفاع لليوم التاسع على التوالي بفضل مكاسب "جونسون آند جونسون" بعد إعلان توقعات سنوية قوية.

وتراجعت أسهم تسلا بعدما سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية انخفاضا إجماليا في هوامش أرباحها في الربع الثاني إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، وأشار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة إلى احتمال تسجيل المزيد من التراجع.

وتراجعت "نيتفليكس" أيضا بعدما جاءت العائدات الفصلية لشركة بث المواد المصورة دون التقديرات.