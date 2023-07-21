العالم اليوم - لهذا السبب.. تراجع حاد بمحصول القمح في تونس هذا العام

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. تراجع حاد بمحصول القمح في تونس هذا العام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 06:22 مساءً - قالت وزارة الزراعة التونسية، الجمعة، إن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60 بالمئة إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.

ومن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وتوقع اتحاد المزارعين في مارس أن يكون محصول القمح في تونس "كارثيا"، وانخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام.

وقالت سلوى بن حديد المسؤولة بوزارة الزراعة للصحفيين إن نحو 99 بالمئة من محصول الموسم الحالي من القمح الصلد.

وبدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلا في مناطق بالعاصمة ومدن أخرى هذا العام للحد من الاستهلاك في مواجهة الجفاف الشديد.

وخلال شهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المواشي بقوة وتراجع أعداد قطيع المواشي في البلاد مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب غلاء أسعار الأعلاف وحالة الجفاف.

وأرجع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أكبر منظمة تجمع المزارعين في تونس، القفزة في أسعار المواشي لعدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية التي أفضت إلى ندرة الأمطار، وتراجع الأعلاف الخضراء، وارتفاع سعر الأعلاف الموردة كليا من الخارج.