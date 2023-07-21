العالم اليوم - باييت "حُرا باكيا".. مرسيليا يتخلى عن قائده

انتم الان تتابعون خبر باييت "حُرا باكيا".. مرسيليا يتخلى عن قائده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 06:22 مساءً - أعلن مرسيليا الفرنسي تحرير لاعب وسطه وقائده السابق ديميتري باييت من آخر عام من عقده معه، حسبما أكده رئيس النادي بابلو لونغوريا، الجمعة.

وقال في مؤتمر صحفي برفقة باييت: "قررنا ألا نواصل المغامرة مع قائدنا. استغرق الأمر أسابيع عدة من التفكير والنقاش".

وتابع لونغوريا متوجها بكلامه إلى اللاعب: "ديميتري، أنت عنصر مهم جدا في تاريخ هذا النادي. ألهمت أجيالا من أنصار الفريق من خلال الكثير من الأوقات الجميلة والانتصارات الرائعة. إنه ليس وداعا بل إلى اللقاء قريبا، فأبواب النادي مشرعة أمامك".

وبدا التأثر واضحا على وجه باييت، الذي لم يتمالك دموعه، مؤكدا رغبته "الاستمرار في اللعب بعد موسم صعب للغاية مع وقت قليل للعب".

وأضاف: "أشكر زملائي ورؤسائي وجميع المدربين الذين أشرفوا علي، وجميع الذين كانوا حولي لكي أكون في كامل جاهزيتي دائما".

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