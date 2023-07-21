العالم اليوم - "ميركاتو مصر".. الأهلي بدأ بصفقة مدوية والزمالك يستعد للرد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 07:20 مساءً - بدأت الأندية الكبرى في مصر صراع الصفقات مبكرا، حتى قبل أن ينتهي موسم 2022-2023، لتنتقل المنافسة من الملعب إلى خارجه بحثا عن دخول الموسم المقبل بأفضل صورة ممكنة.

نجح الأهلي في تحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، بينما اقتنص بيراميدز المركز الثاني في المسابقة للمرة الثانية على التوالي، وجاء الزمالك ثالثا ليتأكد غيابه عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، إلا أن الأندية الثلاثة دخلوا في منافسة جديدة على الصفقات. مفاجأة الأهلي أبرم الأهلي صفقة مدوية في بداية موسم الانتقالات بإعلان التعاقد مع إمام عاشور أحد أبرز نجوم الزمالك سابقا، بعد رحلة قصيرة للاعب في الدنمارك مع نادي ميتيلاند لم تستمر لأكثر من 6 أشهر.

الأهلي حاول تدعيم صفوفه في مركز خط الوسط بعد رحيل نجمه حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، ولم يجد أفضل من عاشور الذي يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، كما يمكنه اللعب على الجناحين هجوميا، بالإضافة إلى لعبه في مركز الظهير الأيمن.

يخطط الأهلي للتعاقد مع مهاجم وجناح أيسر، وفقا لطلبات المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، ليقطع بالفعل شوطا كبيرا في المفاوضات مع نادي غيونبوك الكوري الجنوبي لضم مهاجمه البرازيلي غوستافو سوزا.

يضع الأهلي جاكسون موليكا نجم بشكتاش التركي ضمن قائمته المختصرة للبحث عن مهاجم يخوض معه الموسم الجديد، المكتظ بالبطولات والأحداث التي تنتظر بطل إفريقيا. تحركات الزمالك الزمالك خسر كل البطولات خلال الموسم الحالي الذي لم ينته بعد في مصر، وتلقى ضربة بانتقال نجمه السابق إلى الأهلي، لكن الأبيض ما زال يبحث عن بديل لإمام عاشور في خط الوسط.

النادي الأبيض دخل في مفاوضات مع نادي فاركو المصري للتعاقد مع لاعبه الدولي محمود حمادة، لتدعيم خط الوسط الذي يعاني عدم وجود لاعب يمكنه سد الفراغ الذي تركه عاشور، والثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي من قبله.

قال عضو اللجنة الفنية السابق في الزمالك أحمد حسام "ميدو" في تصريحات تلفزيونية، إن النادي أبرم بالفعل 3 صفقات، وسيعلن عنها رسميا في أقرب وقت.

الزمالك يواجه مشكلة تهدده بعدم قيد اللاعبين الجدد في قائمته المشاركة في البطولة العربية "كأس الملك سلمان"، حيث يتم غلق باب القيد في البطولة يوم 25 يوليو الجاري، بينما يفتح القيد في مصر يوم 27 من الشهر ذاته.

يواصل الزمالك البحث عن لاعبين يمكنهم معاونته في الموسم المقبل على العودة إلى منصات التتويج، لكنه ينتظر قرارا من اتحاد الكرة المصري بتقديم موعد فتح باب القيد ليتمكن من إشراك لاعبيه الجدد في البطولة العربية. عودة نجم بيراميدز لأوروبا أبرم بيراميدز صفقة مدوية في صيف 2020 بضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي مقابل 3 مليون يورو، بعد أن كان اللاعب معارا في صفوف الأهلي.

نجح بيراميدز في الحصول على المركز الثاني بالدوري موسمين متتاليين في وجود صبحي، للمرة الأولى في تاريخه، ليتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل كأكبر إنجاز في تاريخ النادي المصري الذي أنشئ قبل سنوات.

مع وصول عروض أوروبية لرمضان صبحي الذي لعب في صفوف ستوك سيتي وهيدرسفيلد في البريميرليغ قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في النهاية، أبدى ناديه الحالي موافقته على احترافه مجددا خلال الصيف الجاري.

في الوقت نفسه يحاول بيراميدز البحث عن محترفين في المراكز الهجومية الثلاثة، وينوي تمويل جزء من قيمة الصفقات من بيع صبحي إلى أحد الأندية الأوروبية، بمبلغ لن يقل عن 3 ملايين يورو.

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