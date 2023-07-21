العالم اليوم - بسبب "الحب".. وظفت قاتلا للتخلص من طفلها نهائيا

انتم الان تتابعون خبر بسبب "الحب".. وظفت قاتلا للتخلص من طفلها نهائيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 07:20 مساءً - ألقت الشرطة في مدينة ميامي الأميركية القبض على أم تبلغ من العمر 18 عاما، بعد محاولتها توظيف قاتل للتخلص من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.

وتم الإبلاغ عن جاسمين بايز، بعد ملئها نموذجا على أحد المواقع الإلكترونية الساخرة، بغرض التخلص من طفلها.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قالت الشرطة إن "الشخص الذي يدير الموقع تلقى الطلب وتواصل معنا، وبعد التحقيق تم اعتقال بايز ليلة الثلاثاء".

ووجهت إلى الشابة تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى.

واستخدمت بايز اسما مزيفا لتقديم الطلب على الموقع، وطلبت التخلص من طفلها بنقله إلى مكان بعيد أو قتله.

كيف ضُبطت؟