العالم اليوم - انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى في تاريخه

انتم الان تتابعون خبر انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى في تاريخه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 07:20 مساءً - أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن الدين الخارجي لروسيا انخفض منذ بداية عام 2023 بمقدار 25.9 مليار دولار، وبحلول الأول من أبريل 2023 بلغ 354.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في تاريخه.

من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف العملة الروسية (الروبل)، أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 15.30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 35 كوبيكا ليصل إلى 90.85 روبل، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 61 كوبيك ليبلغ 101.83 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX في وقت سابق ووفقا لبيانات بورصة موسكو، بنسبة 0.93 بالمئة إلى 2944.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.30 بالمئة إلى 1022.92 نقطة.

ويأتي ارتفاع الروبل مقابل الدولار واليورو، نتيجة إعلان البنك المركزي الروسي المفاجئ في اجتماعه اليوم، عن رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مرة واحدة إلى 8.5 بالمئة سنويا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة منذ 17 شهرا، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في فبراير من العام الماضي، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، في سبتمبر الماضي.

وقال البنك في بيان مصاحب للقرار: "يبقي بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4 بالمئة في عام 2024 وما بعده".