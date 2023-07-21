الرئيس الجزائري: قوة فلسطين في وحدتها
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن قوة فلسطين في وحدتها.
وقال الرئيس تبون في حوار مع قناة "CCTV" التلفزيونية الصينية فيما يخص فلسطين ان الجزائر تناضل "مع بعض الدول مثل الصين حتى تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".
وتحدث الرئيس الجزائري عن عدد من القضايا من بينها نضال بلاده قائلاً ان الجزائر "دفعت غالياً ثمن حرية قرارها" وأن "الإستعمار يحاول اليوم, الرجوع بوجه جديد وأن الشعوب الإفريقية أصبحت واعية" بما يجري من حولها".
وقال الرئيس عبدالمجيد تبون وفقاً لوكالة الانباء الجزائرية إن الصين من الدول الصديقة التي ساعدت الجزائر في مسيرتها التنموية بعد الاستقلال، كما صرح بأنها أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة.
كما عبر الرئيس الجزائري عن ارتياح بلاده في تعاملاتها مع الصين، وانها تعمل على إقامة مشاريع مشتركة مع بكين في كل المجالات، بما في ذلك مجالي السكك الحديدية والمناجم.
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