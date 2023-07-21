العالم اليوم - روسيا: نتفهّم "قلق" دول إفريقيا بعد انهاء اتفاقية الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 08:18 مساءً - أعربت روسيا، الجمعة، عن تفهّمها لـ"قلق" الدول الإفريقية، في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، متعهدة مواصلة تصدير هذه المواد الأساسية إلى الدول التي تحتاج إليها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في مؤتمر صحفي، "نتفهّم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيتمّ أخذه في الاعتبار".

وشدد على أن الدول المحتاجة "ستحصل على الحبوب عن طريق تواصلنا معها، أو من خلال قمة روسيا-إفريقيا (المقررة أواخر يوليو في سانت بطرسبورغ)"، مشيرا الى العمل على تحديد "مسارات" لتسليم هذه المواد.

وأعلنت روسيا الإثنين، انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجددا بحال تمت تلبية شروطها خصوصا لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة، المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء "ندرس إمكان العودة (الى الاتفاق)، ولكن بشرط: أن تؤخذ كلّ مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفّذ بالكامل ومن دون استثناء".

وأكد فيرشينين عدم وجود اتصالات في الوقت الراهن "للتوصل الى بديل عن اتفاقية الحبوب. لقد حددنا موقفنا بوضوح... لا يمكن تجاوز روسيا في ما يتعلق بالبحر الأسود والأمن الغذائي".

وبعد إعلان انتهاء الاتفاقية، أكدت موسكو أنها ستتعامل مع السفن المتجهة الى أوكرانيا بوصفها ناقلات "عسكرية محتملة"، بينما ردّت كييف بالإعلان أنها ستتعامل مع أي سفينة متجهة الى موانئ روسية أو أوكرانية تحتلها روسيا، بصفتها "سفنا عسكرية" محتملة.