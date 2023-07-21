العالم اليوم - روسيا: نجري محادثات حول تصدير الأغذية للدول الأكثر احتياجا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 08:18 مساءً - قال سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الجمعة إن روسيا تجري مفاوضات حول تصدير الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجا بعد الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لكنها لم توقع بعد أي عقود.

وقال فيرشينين إن روسيا ملتزمة بخططها لتعويض هذه الدول عن الحبوب التي لن تتسلمها الآن بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي استمر عاما وضمنت فيه روسيا عبور سفن تصدير الحبوب من أوكرانيا بأمان برغم الصراع الدائر بين البلدين.

وأضاف فيرشينين "لم تُوقع بعد على اتفاقات في هذا الشأن".

وقررت روسيا هذا الأسبوع عدم تمديد الاتفاق للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمّت الاستجابة "الكاملة" لمطالبها، وإلا فإن تمديد هذا الاتفاق "لن يعود له معنى".

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه "ندرس إمكان العودة إلى الاتفاق، ولكن بشرط: أن تؤخذ كل مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفذ بالكامل ومن دون استثناء".