العالم اليوم - تصريح مقلق.. "من المرجح جدا" اندلاع حرب جديدة في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 08:18 مساءً - في مقابلة مع "فرانس برس"، الجمعة، رأى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن "من المرجح جدا" اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان، اللتين تتنزاعان السيطرة على جيب ناغورني كراباخ.

وحذر باشينيان من أنه "ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)".

واتهم رئيس وزراء أرمينيا أذربيجان بارتكاب "إبادة جماعية" في الجيب المتنازع عليه، الخاضع منذ أشهر لحصار من قوات باكو.

وقال باشينيان: "هذه ليست إبادة جماعية قيد التحضير، بل إبادة جماعية جارية"، متهما الجيش الأذربيجاني بجعل ناغورني كراباخ "منطقة معزولة".

أصل النزاع