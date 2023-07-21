العالم اليوم - رغم تراجع قطاع التكنولوجيا.. أسهم أوروبا ترتفع في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 09:22 مساءً - صعدت الأسهم الأوروبية، الجمعة، لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، في حين أغلقت الأسهم الألمانية على انخفاض إذ أثرت توقعات شركة إس.إيه.بي بخصوص الإيرادات على قطاع التكنولوجيا الذي سجل هو الآخر أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام.

وانخفضت أسهم شركة "إس.إيه.بي" للبرمجيات بنسبة 4.2 بالمئة بعدما قلصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة. تحركات الأسهم ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا في أوروبا بنسبة 0.4 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8 بالمئة. وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5 بالمئة متأثرا ببعض النتائج المخيبة للآمال. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة هذا الأسبوع مدفوعا بارتفاع الأسهم البريطانية بعد ظهور أدلة على تباطؤ التضخم المحلي. وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوى له فيما يقرب من أربعة أشهر.

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