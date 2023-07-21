العالم اليوم - المحطة رقم 13.. سفينة أوباميانغ ترسو في ناد جديد

انتم الان تتابعون خبر المحطة رقم 13.. سفينة أوباميانغ ترسو في ناد جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 10:23 مساءً - عاد المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ إلى فرنسا من بوابة مرسيليا، حيث انتقل إليه قادما من تشلسي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026، وفقما أعلن الناديان، الجمعة.

وكان تشلسي السباق إلى إعلان رحيل الغابوني بالقول على موقعه الرسمي: "غادر بيار إيميريك أوباميانغ تشلسي للانضمام إلى مرسيليا. نود أن نشكر بيار وأن نتمنى له الخير في الفصل التالي من مسيرته".

وأكد مرسيليا ضم المهاجم البالغ 34 عاما في حسابه على "تويتر"، من خلال مقطع فيديو قال فيه أوباميانغ: "هيا مرسيليا. ألقاكم في مرسيليا".

الرحالة