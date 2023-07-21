العالم اليوم - أسعار الذهب الأسود ترتفع مع تزايد الأدلة على نقص الإمدادات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:21 مساءً - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، الجمعة مدعومة بتزايد الأدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.43 دولار أو بنسبة 1.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 81.07 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 1.42 دولار أو بنسبة 1.88 بالمئة لتبلغ عند التسوية 77.07 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل في "برايس فيوتشرز غروب" إن الإمدادات العالمية قد بدأت في التراجع وقد يتسارع ذلك بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة و"قد تتأثر الأسعار أيضا بالمخاطر المتزايدة التي تنذر بنشوب حرب".

وواصلت روسيا قصف منشآت تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للتصراع في المنطقة منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.

في غضون ذلك، رحب المستثمرون بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي ترمي إلى دعم الاقتصاد الراكد في الصين.

وتشير البيانات الواردة من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى أن هدف النمو السنوي للحكومة البالغ خمسة بالمئة لن يتحقق.