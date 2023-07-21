العالم اليوم - استثماراً للعطلة.. كيف تُخطط لمشروعك "متناهي الصغر"؟

انتم الان تتابعون خبر استثماراً للعطلة.. كيف تُخطط لمشروعك "متناهي الصغر"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:21 مساءً - تجوب داليا مجدي، وهي فتاة عشرينية مصرية، مناطق ضاحية مصر الجديدة الراقية (شرق القاهرة)، حاملة طاولة خاصة مع صندوق ثلج صغير، تعرض عليها أصنافا مختلفة من الحلوى التي صنعتها بنفسها في المنزل.

داليا وهي حاصلة على مؤهل عالٍ في الخدمة الاجتماعية، هي واحدة من نماذج عديدة لشبابٍ وشابات عربيات خاضوا تجربة العمل الحر بمشاريع متناهية الصغر، بالاعتماد على مجهوداتهم الشخصية ومهاراتهم المختلفة.

حرصت داليا، التي سبق أن استعرض موقع "اقتصاد دوت الخليج" تجربتها في تقرير سابق، على أن يكون لها طابع مميز، ذلك أنها تحرص على أن تكون ذات مظهر جذاب، فاهتمت بالتفاصيل التي تصنع من خلالها هوية مشروعها متناهي الصغر، بداية من اسم المشروع الذي وضعته على قبعات ملونة ترتديها أثناء العمل، وحتى الاهتمام بتفاصيل جودة الحلوى المقدمة ونظافتها، حتى جذبت قاعدة كبيرة من الزبائن لها.

تمثل المشاريع "متناهية الصغر" طوق نجاة لكثيرٍ من الشباب، ممن لم يُسلموا أنفسهم لشبح البطالة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الحالية المتفاقمة على نحو واسع.

ومن الواضح أن قاعدة تلك المشاريع قد أخذت في التوسع في السنوات الماضية، وقد تطورت بشكل لافت من جهة الأفكار والقنوات التسويقية، مدعومة بما توفره مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من وسيلة وصول سريعة للجمهور المستهدف بإمكانات متباينة.

وعادة ما يبحث الكثير من الشباب عن أفكار جديدة لـ "مشاريع متناهية الصغر" يُمكنهم البدء بها لتأمين العيش، أو حتى شغل أوقات فراغهم أو عطلاتهم السنوية بالنسبة للطلبة منهم، على أمل تطوير تلك المشاريع لتصبح نواة لمشروع آخذ في النمو وقد نجح الكثيرون منهم في تحقيق طفرات يُشار إليها بالبنان كنماذج يُحتذى بها.

ومن بين أكثر تلك المشاريع رواجا:

بيع المنتجات المحلية: شراء المنتجات المحلية مثل الحلويات المصنوعة في المنزل أو المخبوزات وبيعها في الأسواق المحلية أو عبر الإنترنت.

خدمات النقل والتوصيل السريع: من خلال العمل على دراجة هوائية أو بخارية واستخدامها في التوصيل السريع مع المطاعم أو الشركات أو المحال الكبير أو الصغيرة.. إلخ.

المشغولات اليدوية: من خلال شراء خامات بسيطة، ثم تشكيل مشغولات يدوية منها (إكسسوارات على سبيل المثال) وبيعها في مكان ثابت أو توزيعها على المحال أو من خلال المشاركة بها في المعارض أو عرضها عبر الإنترنت.. إلخ.

مشاريع المشروبات والمأكولات السريعة: باستخدام أدوات بسيطة تحظى تلك المشاريع على حضور لافت، سواء مشاريع المشروبات الساخنة المنتشرة في عددٍ من البلدان، وكذلك الطعام مثل المعكرونة سريعة التحضير.. إلخ.

تجارة السلع المستخدمة: تتيح منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فرصاً واسعة لعرض تلك السلع، وبما يمكن استغلالها في التسويق سواء لشراء أو بيع تلك السلع للحصول على هامش ربح معين.

الزراعة المنزلية: يمكن البدء بحديقة صغيرة في المنزل لزراعة الخضروات أو الأعشاب، ومن ثم بيع الإنتاج المحلي.

الحياكة والتفصيل.

الحرف اليدوية البسيطة.

صيانة الهواتف والمعدات الخفيفة.

هذه وغيرها من المشاريع تلقى رواجا واسعا وتحتاج عادة إلى "جرأة البدء" من أجل المضي قدما فيها. لكن الأسئلة التي عادة ما تطرح نفسها في هذا السياق تتنوع ما بين تساؤلات حول كيفية اختيار فكرة المشروع المناسبة، وكيفية البدء والتسويق، وما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تفرض نفسها على ذلك النمط من المشاريع، بما في ذلك التحديات المالية والتسويقية وحتى القانونية؟

مشاريع.. صعوبات وتحديات

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي الأردني، حسام عايش، الفرق بين المشاريع التي من شأنها "تمكين العيش" والمشاريع التي تضمن "التمكين الاقتصادي"، موضحاً أن "هذا النوع من المشاريع الذي نتحدث عنه من الصعوبة أن يضمن التمكين الاقتصادي بكل ما يعنيه من مستلزمات، لكنها تضمن العيش".

المشاريع التي تضمن التمكين الاقتصادي هي تلك التي يُمكن من خلالها تأمين دخل شبه ثابت، وتستدعي توافر أدوات مختلفة، من بينها الكيفية التي يمكن إقامة تلك المشاريع من خلالها وتسويق المنتجات وخلافه. بينما على الجانب الآخر، فإن المشاريع الصغرى "متناهية الصغر" التي تضمن العيش "ستكون مشاريع بسيطة وأولية، ولا تخلو من المعوقات التي تواجهها".

ويستعرض عايش أفكاراً لتلك المشاريع، بعضها يبدأ من 200 دولار لما هو أزيد من ذلك، ومنها:

مشاريع إعداد الوجبات من المنزل: مشروع يمكن البدء فيه بالإمكانات المتوافرة، لكن عادة ما تواجه تلك المشاريع مراحل مُكلفة في البداية ومرحلة الانطلاق، لا سيما فيما يتعلق بالتسويق.

مشروع ماكينة الحياكة: يمكن شراء ماكينة حياكة بسيطة أو مستعملة.

المزارع الصغيرة: يمكن إنشاء مزرعة صغيرة، بعدد من الدجاج، وبيع البيض، أو بيعها كلحوم.. وهذا المشروع يحتاج إلى توافر مساحة (مزرعة صغيرة) مع الأدوات اللازمة لحماية الدجاج ومتطلبات العلف، وغير ذلك من الأمور ذات التكلفة الإضافية.

تربية واحدة أو أكثر من الماشية: في بعض الأرياف، يمكن أن يتم شراء واحدة من الماشية وتربيتها وبيع لبنها، مع الأخذ في الاعتبار كلفة إطعامها وتسكينها وتربيتها والعناية بها، علاوة على كلفة الأعلاف والإمكانات التسويقية.

عربة متجولة: من المشاريع الرائجة، وعبر عربة متجولة لبيع بعض الهدايا أو المشغولة اليدوية أو الطعام وخلافه في الشارع أو بعض المولات.. إلخ.

زراعة بعض الورقيات في مساحات صغيرة مستصلحة (الزراعة المنزلية).

وبحسب عايش، فإن تلك المشاريع متناهية الصغر قد تكون فرصة لإشغال الشباب على الأقل وهم ينتظرون وظيفة أو معنى أو أي عمل آخر، وبعض تلك المشاريع ربما تصلح في الأرياف أكثر أو في الاقتصاد غير الرسمي وأحياناً في الأحياء النائية".

تطوير المهارات

لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى الإشكاليات التي لها علاقة بتلك المشاريع، فيما يتعلق بمدى إمكانية تطويرها والظروف التي يتم العمل فيها وإشكاليات التسويق والتواصل مع الآخرين والعائد من المشروع، علاوة على العقبات الأخرى، فقد تكون تخضع بعض الأنشطة إلى الأنظمة الضريبية أو تكون غير معفاة في بعض الدول العربية من الرسوم والضرائب والكلف الإضافية التي قد تفوق في بعض الأحيان قيمة المشروع.

ويشير إلى مشروعات من نوعٍ من آخر، والتي هي مرتبطة ببناء القدرات، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات المالية المحدودة (في حدود 200$ على سبيل المثال) للحصول على دورات تدريبية في مجالات عمل مهمة. أو الحصول على دورات مهنية في إصلاح الأعطال المختلفة، ومن ثم البدء في هذا النشاط بعد الحصول على التدريب الكافي.

ويشدد الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تكون هنالك مؤسسات ترعى هذه النوعية من المشاريع وتساعد على توفير البنية التحتية اللازمة لها ومستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال تأجير بعض المساحات، ففي برلين مثلاً اعتمدت البلدية على تأجير بعض المساحات في أحد الشواريع يمكن من خلالها للأفراد عرض بضائعهم وبيعها، كالهدايا والكتب والمشغولات المصنوعة يدوياً وحتى الطعام وما إلى ذلك.

الهروب من شبح البطالة

يقول الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن الاقتصادات العربية خلال السنوات الثلاث الماضية تأثرت بشكل كبير بآثار جائحة كورونا وكذلك التضخم العالمي جراء الحرب في أوكرانيا وارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك موسم الجفاف غير المسبوق من 30 سنة في دول عربية.

ويتابع: "وبالتالي وجد مجموعة من الشباب والشابات العرب أنفسهم في معاناة مع البطالة خلال السنوات الماضية منذ 2020، ما دفعهم نحو التوجه إلى مجموعة من المشاريع متناهية الصغر، وهي مشاريع مُدرة للدخل فقط وليست مشاريع استثمارية كبيرة، لكنها على الأقل تجعلهم يعيشون بكرامة".

ويلفت إلى أن حكومات عربية تولي اهتماماً بتلك المشاريع، مشيراً إلى أنه في المغرب على سبيل المثال هناك برنامج فرصة (الذي يصبو في دورته الجديدة إلى تحقيق حلم 10 آلاف حامل مشروع، من دون شرط مسبق ما عدا حماس المقاول ومدى تحفزه، إضافة إلى إمكانيات فكرة مشروعه المقاولاتي) ومن خلال تقديم الدعم والتمويل اللازم لبدء النشاط، وبالتالي يستطيعون المشاركة في تنمية البلاد والخروج من نفق البطالة.

ويوضح جدري أن هذه المشاريع متناهية الصغيرة تحتاج إلى العديد من الظروف والعوامل الأساسية لضمان نجاحها، ومنها: أهمية تأهيل الشباب والشابات على كل ما يتعلق بريادة الأعمال وكيفية خلق مقاولة صغيرة، من الجانب القانوني والمالي والتشريعي والتسويقي.. إلخ، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات والقروض. ومرافقة تلك المشاريع وتقديم الدعم لهم حتى نجاحها، وأيضاً دعم تلك المشاريع بالأمور التكنولوجية واستعمال الرقمنة بما في ذلك تسويق المنتجات والسلع والخدمات.