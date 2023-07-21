العالم اليوم - واشنطن تؤكد ما قاله بريغوجين: "فاغنر" غادرت أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تؤكد ما قاله بريغوجين: "فاغنر" غادرت أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:21 مساءً - قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أمام مؤتمر "أسبن" للأمن الجمعة، إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا في الوقت الحالي.

وكان سوليفان يتحدث أمام مؤتمر "أسبن" للأمن، الجمعة، وأكد تصريحه ما قاله قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين في وقت سابق.

وظهر بريغوجين في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يقول إن مقاتلي "فاغنر" لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب في أوكرانيا.

وأمر قائد المجموعة مقاتليه بجمع قوتهم للمشاركة في عمليات بقارة إفريقيا، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

أفول "فاغنر"