العالم اليوم - واشنطن تؤكد ما قاله بريغوجين: "فاغنر" غادرت أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تؤكد ما قاله بريغوجين: "فاغنر" غادرت أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:21 مساءً - قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أمام مؤتمر "أسبن" للأمن الجمعة، إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا في الوقت الحالي.
وكان سوليفان يتحدث أمام مؤتمر "أسبن" للأمن، الجمعة، وأكد تصريحه ما قاله قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين في وقت سابق.
وظهر بريغوجين في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يقول إن مقاتلي "فاغنر" لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب في أوكرانيا.
وأمر قائد المجموعة مقاتليه بجمع قوتهم للمشاركة في عمليات بقارة إفريقيا، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
أفول "فاغنر"
- الخميس أعلنت بيلاروسيا أن مقاتلي "فاغنر" يتدربون مع القوات الخاصة البيلاروسية.
- أجبر مقاتلو المجموعة على مغادرة روسيا إلى بيلاروسيا، حليفة موسكو، بعد فشل تمردهم ضد القيادة العسكرية الروسية في نهاية يونيو الماضي.
- الأسبوع الماضي ذكرت مينسك أن مقاتلي "فاغنر" يدربون جنود بيلاروسا في موقع تدريب جنوب شرق العاصمة.
- أدى مقاتلو "فاغنر" دورا رئيسيا في الهجوم الروسي على أوكرانيا لا سيما على خط الجبهة في المعركة الدامية للسيطرة على باخموت (شرق)، التي أعلنت موسكو سقوطها بيدها في مايو بعد أشهر حصار دمر المدينة.
- في 24 يونيو حين بلغ النزاع ذروته مع هيئة الأركان العامة الروسية، احتل مقاتلو "فاغنر" مقرا للجيش في روستوف جنوبي روسيا لساعات، وقطعوا مسافة مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، في تمرد هز أركان السلطة الروسية.
- انتهى تمردهم مساء 24 يونيو باتفاق ينص على مغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا، وعرض على مقاتلي "فاغنر" الانضمام إلى الجيش الروسي أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة مع قائدهم إلى بيلاروسيا.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر واشنطن تؤكد ما قاله بريغوجين: "فاغنر" غادرت أوكرانيا .. في رعاية الله وحفظة