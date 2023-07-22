العالم اليوم - كأس السوبر الأردني: الوحدات يحسم الذهاب مع الفيصلي بهدف قاتل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يوليو 2023 12:22 صباحاً - حسم الوحدات المواجهة الأولى مع غريمه التقليدي الفيصلي بفوزه القاتل عليه 2-1 بعدما كان متخلفاً في ذهاب الكأس السوبر الأردني لكرة القدم على ملعب عمان الدولي.

وسيلتقي الفريقان مجدداً في مواجهة الإياب الحاسمة التي ستقام يوم الجمعة المقبلة على الملعب ذاته، حيث يحتاج فيها الوحدات إلى التعادل ليتوج باللقب.

وبادر الفيصلي لافتتاح التسجيل عن طريق المدافع مهند خيرالله الذي سجل في مرمى فريقه السابق، بعدما استقبل كرة عرضية من عبيدة السمارنة وأودعها برأسه على يمين الحارس أحمد عبد الستار (18).

وفي الشوط الثاني نجح البديل أنس العوضات في اختراق الجهة اليسرى لدفاع الفيصلي وسدد كرة أرضية من زاوية ضيقة خدعت الحارس اللبناني مهدي خليل وسكنت المرمى (62).

وخطف الوحدات هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عندما سدد نجم المباراة أنس العوضات ركلة حرة صدها الحارس مهدي خليل أمام يوسف ابو الجزر الذي اعادها لأقصى الزاوية اليسرى (2+90).

وعلق قائد الوحدات المدافع طارق خطاب على هذا الفوز بالقول "مباراة اليوم تليق بقطبي الكرة الأردنية، مبروك لجماهير الوحدات التي ساندت الفريق حتى النهاية. قدمنا كل ما لدينا رغم تأخرنا بهدف ونجحنا في قلب النتيجة في الشوط الثاني".

أما حارس مرمى الفيصلي مهدي خليل، فقال "الحمد لله على كل شي، المباراة لم تكن سهلة... لدينا مباراة إياب حاسمة ونسعى من خلالها للرد على الوحدات وإسعاد جماهير الفيصلي".

ويسعى الفيصلي، بطل الدوري، إلى تعزيز رقمه القياسي والفوز بالكأس السوبر للمرة الثامنة عشرة والأولى منذ عام 2019، بينما يبحث الوحدات، بطل مسابقة الكأس على حساب العقبة، عن اللقب للمرة الخامسة عشرة والأولى منذ عام 2021.

وافتتح الفيصلي، بطل النسخة الاولى للكأس السوبر عام 1981، الموسم الحالي بتتويجه بلقب مسابقة درع الاتحاد التي شهدت مشاركة كافة أندية الدرجة الاولى وأقيمت وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث حقق الفيصلي 10 انتصارات مقابل تعادل واحد.

يذكر أن الفيصلي يحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب 17 مرة، مقابل 14 للوحدات، 3 للرمثا، 2 شباب الأردن، ومرة واحدة لكل من الجزيرة والحسين إربد والأهلي.