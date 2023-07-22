العالم اليوم - "معبر الحرب".. 6 أسباب توضح الأهمية الكبيرة لجسر القرم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يوليو 2023 07:20 صباحاً - اشتعلت الأزمة الروسية-الأوكرانية، بانفجارات على جسر القرم، الاثنين الماضي، مما أدى إلى مقتل اثنين من المدنيين وإخراج جزء من الجسر البري عن الخدمة بعد أن عاد في الآونة الأخيرة إلى العمل بكامل طاقته بعد تعرضه لأضرار جسيمة في هجوم مماثل في أكتوبر.

ورحبت أوكرانيا بهجوم الاثنين، لكن المسؤولين لم يعلنوا مسؤوليتهم مباشرة، وألقت موسكو باللوم على كييف. هذه الانفجارات أثارت "سخط" الكرملين، فما هي أهمية الجسر؟ يعتبر جسر كيرش مهما من الناحية الاستراتيجية لأنه يربط منطقة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

الأهمية المادية للجسر، حيث بنته روسيا بتكلفة حوالي 4 مليون دولار، وهو الجسر الأطول في أوروبا.

الأهمية الرمزية للجسر، كونه "الرباط" بين روسيا وأوكرانيا، ويعبر، بالنسبة للروس، عن ارتباط أوكرانيا بروسيا، إلى الأبد. في اليوم الذي افتتح فيه، قاد بوتين قافلة مهيبة فوق الجسر.

الجسر هو خط مهم لتزويد شبه جزيرة القرم باحتياجاتها اليومية والإمدادات للجيش الروسي، بالإضافة إلى الوقود والسلع للمدنيين.

استخدمت القوافل العسكرية الروسية الجسر بانتظام للمساعدة في عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

إذا تم إعاقة استخدام الجيش الروسي للجسر، فإن خطوط إمداد القوات في جنوب أوكرانيا ستصبح أكثر هشاشة. في أكتوبر 2022، دمر الجسر جزئيا عندما انفجرت ناقلة وقود وألحقت أضرارا بجزء كبير من الطريق. سارع الكرملين إلى إلقاء اللوم على كييف في هذا الانفجار، وقال بوتين أنه عمل "تخريبي" من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية. سارعت موسكو في إصلاح الجسر بعد الانفجار العام الماضي.

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