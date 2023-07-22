العالم اليوم - بالفيديو.. هدف ميسي "المذهل" في ليلته الأولى بقميص ميامي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هدف ميسي "المذهل" في ليلته الأولى بقميص ميامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يوليو 2023 08:18 صباحاً - لم ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طويلا ليشعل المدرجات الأميركية، حيث سجل هدفا رائعا في مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي، على الأراضي الأميركية.

في مباراة إنتر ميامي الأولى مع ميسي، احتشد 21 ألف متفرج، وهي السعة القصوى لاستاد الفريق، لمشاهدة ميسي أول مرة.

النجم الأرجنتيني دخل بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94.

ميسي لم يخيب آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة "على طريقته المعهودة"، في الثوان الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنسى.

ميسي قاد ميامي لانتصار مهم بنتيجة 2-1، وأصبح حديث عالم كرة القدم بعد لمسته السحرية الأولى على الأراضي الأميركية.