العالم اليوم - بدأت الحرب.. قرار باريس سان جرمان "الصارم" بشأن مبابي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يوليو 2023 09:22 صباحاً - الجولة الأولى من "حرب" بين كيليان مبابي وباريس سان جرمان انطلقت فجر السبت، بقرار "صارم" من النادي الفرنسي تجاه نجمه الموهوب.

وبعد إعلان كيليان مبابي عدم تجديد عقده مع باريس سان جرمان، إلى ما بعد 2024، بدأت الحرب بين الطرفين، ورغبة سان جرمان بالتمديد لمبابي حتى 2025، على الأقل.

الجولة الأولى من الحرب

فجر السبت، أعلن النادي الفرنسي استبعاد كيليان مبابي من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان، في قرار يعني "الحياة ما بعد مبابي".

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، فقد وضع باريس سان جرمان كيليان مبابي "للبيع" ابتداء من السبت.

وقال الصحفي المختص بالانتقالات إن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل "دون كيليان مبابي".