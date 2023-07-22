تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية ألاسكا الأميركية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 10:27 صباحاً - لم يتم العثور على ناجين بعد تحطم طائرة هليكوبتر تقل طيارًا وثلاثة موظفين حكوميين في بحيرة ضحلة في منطقة نورث سلوب في ولاية ألاسكا الأميركية، حسبما أفاد مسؤولون مساء الجمعة.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في ألاسكا، في بيان، إن المروحية استأجرتها الوزارة. وكان على متنها ثلاثة موظفين من قسم المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي كانوا يقومون بعمل ميداني.

قال بيان الوزارة: ”نصلي من أجل موظفينا والطيار وعائلاتهم وفريق الوزارة. مستمرون في انتظار التحديثات بشأن جهود البحث والإنقاذ”.

وأفادت الأنباء أن المروحية، من طراز بيل 206، قد تأخر موعد وصولها مساء الخميس. عثر فريق البحث والإنقاذ التابع لشركة نورث سلوب بورو في طائرة هليكوبتر على حطام مطابق لوصف المروحية المفقودة، لكن لم يتم العثور على أي جثث أو انتشالها، حسبما قال دي جيه فوسكي، مدير الحكومة والشؤون الخارجية في البلدة، في نص أرسل إلى وكالة الأسوشيتدبرس يوم الجمعة.

وتم العثور على الحطام في بحيرة ضحلة بالقرب من واينرايت، على بعد حوالي 50 ميلاً جنوب إلى جنوب غرب أوتكياغفيك، المدينة الواقعة في أقصى شمال الولايات المتحدة، والمعروفة سابقًا باسم بارو.

وقال كلينت جونسون، رئيس مجلس سلامة النقل الوطني بمنطقة ألاسكا، إن الرحلة انطلقت من أوتكياغفيك وكان من المفترض أن تعود إلى هناك. قال جونسون إنه ليس لديه على الفور مزيد من المعلومات حول تفاصيل الرحلة.

وكانت المروحية تديرها شركة ماريتايم هليكوبترز إنك، وفقًا لبيان على موقع الشركة على الإنترنت. وأكدت أن الحادث مميت، وقالت إنه سيتم الكشف عن أسماء الطيار والركاب في انتظار إخطار أقرب الأقارب.

وقال فوسكي إن البلدة أخطرت إدارة الطيران الفيدرالية ومسؤولي الدولة وكذلك هيئة سلامة النقل.

قال: ”البلدة هنا للمساعدة وسوف نصلي من أجل المفقودين”.