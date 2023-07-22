العالم اليوم - تبيان في أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يوليو 2023 11:18 صباحاً - سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعًا أسبوعيا، إلا أن مؤشر "ناسداك" قد خالف الاتجاه وسجل تراجًعا، وذلك في ظل ارتفاع شهدته أسهم شركات الرعاية الصحية، وتراجع بعض أكبر الشركات من حيث القيمة في "وول ستريت".

وتراجعت أسهم شركات إنفيديا ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، بينما ارتفع قطاع الخدمات في "ستاندرد اند بورز 500". تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعا بنسبة 2.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى 35227.69 نقطة. كما صعد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.69 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5436.34 نقطة. وخالف مؤشر "ناسداك" المجمع الارتفاع، ليتراجع بنسبة 0.57 بالمئة في أسبوع إلى مستوى 14032.80 نقطة. وفي آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، ارتفع "ستاندرد اند بورز" بواقع 1.81 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة، بينما خسر ناسداك المجمع 30.32 نقطة أو تراجع بنسبة 0.22 بالمئة. وصعد مؤشر"​​داو جونز" الصناعي بواقع 8.21 نقطة أو بنسبة 0.01 بالمئة.

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