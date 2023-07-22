العالم اليوم - السودانيون يودعون "ملك الفلوت" بعد 5 عقود من الإبداع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يوليو 2023 02:18 مساءً - ودع السودانيون، يوم الجمعة، عازف "الفلوت" الموسيقار حافظ عبد الرحمن الذي ظل لاكثر من 5 عقود يشكل وجدان عشاق الموسيقى الرصينة داخل وخارج السودان عبر مقطوعات موسيقية خالدة في العديد من الإذاعات والمحافل العالمية.

عرف حافظ الراحل عبدالرحمن بتخصصه البحت في آلة "الفلوت"، مما أهله لاكتساب قاعدة جماهيرية عريضة على المستويين المحلي والعالمي، حيث أصدر عدد من ألبوماته في فرنسا، واعتبرته الصحافة الأوروبية كواحد من أبرز مواهب الموسيقى الأفريقية.

وتخطت مقطوعاته النطاق المحلي والإقليمي حيث استخدمت في عدد من الإذاعات حول العالم كإذاعة "بي بي سي" وصوت أميركا ومونت كارلو، كما قدم فواصل موسيقية في عدد من المنصات العالمية من بينها مسرح مركز كينيدي في واشنطن.

وتركز المقاطع الموسيقية التي يؤلفها عبدالرحمن عادة على إنسان السودان البسيط، وتعبر في كل مرحلة عن الواقع المعاش.

وبدأ عبد الرحمن العزف في سبعينيات القرن الماضي مستخدمًا آلة "الناي"، ثم سرعان ما بدا في دعم موهبته بدراسة الموسيقى والدراما في جامعة السودان، وتعرف على آلة الفلوت لأول مرة العام 1981. وقبل تعرفه على الفلوت، استطاع عبدالرحمن تاليف مقاطع موسيقية رسخ بها شعارات العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية في منتصف السبعينيات وظلت حتى الآن تشكل جزءا مهما من الذاكرة الموسيقية في السودان.

واستخدمت مقطوعته الأولى "المرفأ القديم" شعارًا لبرنامج "دنقا دبنقا" الذي كان يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. ومن أشهر مقطوعاته ايضا "الأيام الخالدة" التي نشرت في ألبوم يحمل العنوان ذاته، والذي قامت بتوزيعه عالميًا شركة أمازون الأميركية، ليصبح بذلك أول ألبوم سوداني بموسيقى سودانية أصيلة على أمازون.

وفي المجمل ألّف عبدالرحمن ما يصل إلى 81 مقطوعة موسيقية على آلة الفلوت بكافة أنواعها، منها مقطوعة "حتى نلتقي" و"همس الأنامل" و "بين الذكرى والشجن" و"إيقاع الجبل".

وكان لعبدالرحمن الفضل الكبير في تطوير الأغنية السودانية حيث شارك بالعزف مع فنانيين كبار مثل الراحل محمد وردي وغيره من عمالقة الفن السوداني.

ووفقا للموسيقار واستاذ الموسيقى في الجامعات السودانية كمال يوسف فإن الطابع الموسيقي الخاص الذي تميز به عبد الرحمن حقق له نجاحات كبيرة وقبول جماهيري واسع أهله له قرب موسيقاه تكويناً وأداءاً من الوجدان الشعبي للإنسان السوداني.

ويقول يوسف لموقع دوت الخليج إن عبدالرحمن دخل الوجدان السوداني من الباب الواسع منذ بداياته قبل نصف قرنٍ من الزمان حيث تم توظيف إحدى مؤلفاته التي يؤديها على صفارة الأبنوس كشعار للبرنامج الإذاعي "رسائل المديريات" في منتصف سبعينات القرن الماضي.

ويشير يوسف إلى أن مؤلفات عبدالرحمن الموسيقية التي قدمت عبر الإذاعة والتلفزيون وما انتجه من ألبومات لاقت نجاحاً جماهيرياً عريضا، وشكلت ذائقة أجيالٍ عديدة وظلت مادةً متفردةً في اسلوبها مميزةً بطابعه الشخصي وما يحمل من معرفة فنية وثقافة موسيقية لها من أنحاء غرب السودان في كردفان ودارفور نصيب وافر.

وفي ذات السياق، اعتبر الموسيقار حسام عبدالسلام الراحل عبدالرحمن كواحد من الموسيقيين القلائل الذين استطاعوا العزف بقوة داخل الوجدان السوداني، مشيرا إلى ان موسيقاه لم تكن تعرف حدودا إثنية أو جغرافية داخل السودان المترامي الأطراف حيث اجتذبت جمهور محبي الموسيقى في شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد بمختلف انتمائاتهم العرقية، كما حظيت بقبول واسع خارج حدود البلاد.

وقال عبدالرحمن لموقع دوت الخليج "تكمن أبرز عناصر قوة موسيقى عبدالرحمن الخالدة في ملامستها للوجدان الشعبي السوداني وقدرتها الفائقة على التطور والمواكبة مما جعلها محل تقدير واحترام من جميع مستمعي الموسيقى".