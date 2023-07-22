العالم اليوم - روسيا تعلن مقتل صحفي في قصف أوكراني

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن مقتل صحفي في قصف أوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يوليو 2023 03:22 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مراسلا عسكريا لوكالة الأنباء الروسية، قُتل وأصيب 3 صحفيين روس بجروح، جراء قصف قرب خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، السبت.

وأضافت الوزارة: "أوكرانيا شنت هجوما بالمدفعية على الصحفيين، باستخدام ذخائر عنقودية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، لافتة إلى أنه "لم يتسن لها التحقق" من تقرير وزارة الدفاع الروسية.

وكانت أوكرانيا قد تسلمت الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة في وقت سابق من يوليو الجاري، بعد أن قدمت "ضمانات مكتوبة" لواشنطن، من بينها تعهد بعدم استخدامها بطريقة تعرض المدنيين للخطر.