أردوغان يستقبل نظيره الجزائري في إسطنبول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 07:26 مساءً - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسي "دولما باتشي" بإسطنبول، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا.

وكان الرئيس الجزائري قد حل أمس الجمعة بإسطنبول في زيارة عمل رفقة وفد وزاري هام.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن أردوغان أجرى مباحثات ثنائية مع تبون، اليوم، في إسطنبول التي وصلها أمس الجمعة، في زيارة تستمر على مدى يومين.

علاقات متجذرة وشراكة مستدامة ومتكاملة

ولفتت الوكالة الجزائرية، إلى أن زيارة الرئيس الجزائري إلى تركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة تشهد تنامي علاقات التعاون بينهما بوتيرة متسارعة.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة الرسمية المكثفة بين مسؤولي البلدين تمثل جزءا من جهود تعزيز التعاون الثنائي وساهمت في وضع أسس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب بين البلدين.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع توقيع الرئيس التركي مرسومًا رئاسيًا نشرته الجريدة الرسمية في تركيا اليوم السبت نص على تعيين محمد كوتشوك يلماز سفيرا لدى الجزائر، إضافة إلى تعيين صالح موتلو شان سفيرا لدى مصر، ونوكيت كوتشوكيل إزبرجي سفيرا لدى إسبانيا.

زيارة بكين وتوقيع 19 اتفاقية

كما تأتي زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون لتركيا بعد زيارة قام بها إلى الصين رفقة وفد وزاري، بدأها الاثنين الماضي، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.

وبحسب الوكالة الجزائرية، أجرى الرئيس عبدالمجيد تبون مع نظيره الصيني شي جينبينغ بقصر الشعب العريق ببكين، محادثات وأشرفا بعدها على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين اتفاقية و مذكرة تفاهم بين البلدين تخص عديد القطاعات، مشيرة إلى أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر و جمهورية الصين الشعبية.