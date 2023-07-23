العالم اليوم - إلغاء مباراة برشلونة ويوفتوس بسبب فيروس في صفوف الكاتالوني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 12:22 صباحاً - ألغيت المباراة الودية بين فريقي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ويوفنتوس الإيطالي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، بسبب التهاب في المعدة والأمعاء في صفوف لاعبي النادي الكاتالوني.

وقال النادي الإسباني في بيان إن "عددًا كبيرًا من لاعبي فريق البلاوغرانا يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء".

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا في تصريحات نشرت على موقع النادي على الإنترنت إن "غالبية" لاعبي برشلونة أصيبوا بالفيروس، لكنه لم يذكر رقما محددا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ما لا يقل عن 12 لاعبا أصيبوا بالفيروس.

وأضاف لابورتا إنه لا يوجد موعد متاح لإعادة جدولة المباراة.

وتابع "تمنحنا الحياة أحيانًا مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جدًا على الفريق وفي نفس الوقت الأمر صعب جدًا بالنسبة لمشجعينا".

وكانت المباراة مقررة السبت على ملعب "ليفي" التابع لفريق سان فرانسيسكو 49 والذي يتسع لـ68500 متفرج، وتدخل في إطار جولة الأبطال التي تجمع ستة أندية أوروبية كبرى، وكان من المتوقع أن تجذب حشدًا كبيرًا من الجماهير.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء في لوس أنجليس قبل مواجهة غريمه التقليدي ووصيفه ريال مدريد في دالاس السبت المقبل.

وينهي برشلونة جولته بمواجهة ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من أغسطس.