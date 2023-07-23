العالم اليوم - بصمة ماسك في تويتر.. شعار "الطائر الأزرق" في خطر

انتم الان تتابعون خبر بصمة ماسك في تويتر.. شعار "الطائر الأزرق" في خطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 09:22 صباحاً - قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، فهل سنرى نهاية قريبة للـ"طائر الأزرق"؟

وكتب على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها فجر الأحد: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".

ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن موقع تويتر اشتهر منذ انطلاقه بشعار "الطائر الأزرق"، وشهد على مر الأعوام تغييرات طفيفة، لم تهدد وجود الطائر الشهير.