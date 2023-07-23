العالم اليوم - تعرف على خدمة الإنترنت الفضائي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 12:22 مساءً - في سياق الخطط للارتقاء بالواقع المعلوماتي والرقمي وتطوير وتوسعة نطاقات خدمات الإنترنت في العراق وتحسين جودتها وكفاءتها، أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، العمل على استكمال إجراءات انضمام العراق لمنظمة التعاون الرقمي.

وذلك في بيان صدر عن الوزارة أكد أن "الياسري التقت عبر تقنية الفيديو، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى، وبحثت معها استكمال الإجراءات المتعلقة بانضمام العراق إلى منظمة التعاون الرقمي والخدمات التي يمكن أن تقدمها المنظمة للعراق في مجال الرقمنة".

وأكدت الياسري أن "العراق يسعى إلى أن يكون عضوا فاعلا في المنظمة التي تعد من المنظمات التخصصية التي تعنى بالنهوض بواقع الاتصالات والمعلوماتية ونقل الخبرات المتقدمة للبلدان المنظمة إليها، بما يسهم في تعزيز التعاون الرقمي بين هذه الدول".

من جانبها أعربت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي عن "ترحيبها الكبير برغبة العراق في الانضمام إلى المنظمة"، مؤكدة أن "المنظمة ستدعم العراق في جهوده للتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية والاستثمارات في المجال الرقمي والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال".

وفي إطار تعزيز هذا التوجه وتهيئة البيئة المناسبة، تعكف وزارة الاتصالات على توفير خدمة الإنترنت الفضائي لتحقيق السرعة والفاعلية في شبكات الإنترنت العراقية، التي تعاني وفق الخبراء من البطء والضعف وهشاشة بناها التحتية.

أهمية الخطوة

يقول الخبير المعلوماتي العراقي مؤمل أحمد شكير، في لقاء مع موقع دوت الخليج:

هذا التوجه المعلوماتي هو مهم جدا، وفي سبيل تحقيق هذا التحول الرقمي لا بد من تطوير شبكة الاتصالات عامة ولا سيما شبكة الإنترنت، وذلك عبر توفير خدمة الاتصال الفضائي لعموم الناس، بعد أن كانت متوفرة سابقا على نطاق ضيق للغاية بفعل الاشتراطات والاعتبارات الأمنية الصارمة، خشية استفادة الجماعات الإرهابية مثلا من هذه الخدمة.

لكن الآن يعمل العراق على توفير الإنترنت الفضائي السريع لكافة المشتركين، عبر التعاقد مع 3 شركات عالمية رائدة في هذا المجال، وذلك لتحسين واقع الإنترنت الضعيف والمتهالك في البلاد والذي بدون تقويته وتطويره لا يمكن الحديث عن نهضة معلوماتية في العراق.

هذه الخدمة ستوفر على العراق الكثير من الوقت والجهود والأموال، كون بقية الخيارات تحتاج لتأسيس البنى التحتية اللازمة وهو ما يستغرق زمنا طويلا جدا، فمثلا مشروع الإنترنت الضوئي الوطني إنطلق منذ 2018، لكنه رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بدايته لا يغطي سوى مناطق قليلة جدا من البلاد، وتكاد نسبة إنجازه لا تذكر.

وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت في وقت سابق، عزمها على توفير خدمة الانترنت الفضائية، في بيان جاء فيه: