العالم اليوم - بوتين يبلغ لوكاشينكو بأن الهجوم الأوكراني المضاد فشل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 12:22 مساءً - قالت مصارد روسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن الهجوم الأوكراني المضاد فشل في تحقيق أهدافه.

وتركز قمة بوتين لوكاشينكو على عدة قضايا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مقدمتها الأمن، ومصير قوات فاغنر، والتعاون الاقتصادي.

يأتي هذا اللقاء بين الرئيسين، عقب أيام من تحذير يوتين من أن أي اعتداء على بيلاروسيا سيعتبر هجوما على روسيا.

وخلال اللقاء قال لوكاشينكو: