العالم اليوم - بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يكسب رهان مهرجان قرطاج

انتم الان تتابعون خبر بعد أزمته في تونس.. أحمد سعد يكسب رهان مهرجان قرطاج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 03:22 مساءً - أطلّ الفنان المصري أحمد سعد، في سهرة السبت على جمهور مهرجان قرطاج الدولي، في ثاني ظهور له في تونس، بعد أسابيع من حفله الأخير في مدينة بنزرت، والذي فجر أزمة بينه وبين مضيفيه، وأثار سيلا من ردود الفعل التي وصلت إلى حد اتهامه بـ"عدم احترام المرأة التونسية".

واستقبل جمهور قرطاج الذي حضر بالآلاف حتى غصت به مدارج المسرح الأثري، الفنان أحمد سعد بترحاب شديد وغنى معه أشهر أغانيه طيلة ساعات العرض، ومن بينها "اختياراتي" و"إيه اليوم الحلوه ده" و"عليك عيون".

كما قدم سعد مجموعة من الأغنيات القديمة، أبرزها للفنانة التونسية الراحلة ذكرى.

وعبّر سعد في كلمة ألقاها قبل العرض، على أن مشاركته في مهرجان قرطاج يعني "دخوله تونس من أوسع أبوابها"، قائلا إنه "طالما حلم بالوقوف على مسرح مهرجان قرطاج ووسط جماهيره".

وأضاف ساخرا: "فعلا أحلى جمهور في العالم.. قالوا عني كلام أنا نفسي مش مصدقه.. يقول لك إيه بيغلط في المرأة التونسية!.. دي أحلى حاجة في الكون".

واستطرد الفنان المصري حديثه مخاطبا جمهوره، مقدما مقطع أغنية كتبها للتعبير عن مدى حبّه واحترامه الشديدين لتونس وللمرأة التونسية: "يا جماعه أنا كتبت حاجة من قلبي: (سألت عن أصل الجمال قالولي هي.. هي الأصول والشهامة والجدعنة.. والحلا هي الأصل منها هي.. والاحترام هي.. وجيت وشفت بعينيا طلع اسمها تونسية".

وكان الحضور الجماهيري النسائي في حفل سعد ملفتا، حيث تفاعلت الحاضرات مع أغانيه بالرقص و الغناء، وقامت بعضهن بإلقاء الزهور على المسرح.

وبدوره، بادر نقيب الفنانين في تونس، ماهر الهمامي، بعد سهرة مهرجان قرطاج، بتكريم الفنان وتسليمه درع نقابة الفنانين والموسيقيين. كما سلمه مدير مهرجان قرطاج كمال الفرجاني، شهادة تكريم.

وكان سعد قد واجه أزمة في تونس مؤخرا، بعد خصومة بينه وبين منظمة حفله الأخير في مهرجان التخييم بمدينة بنزرت، وتبادل الاثنان اتهامات بـ"عدم احترام بنود الاتفاق، بخصوص إجراء مقابلات صحفية" خلال زيارته لتقديم الحفل.