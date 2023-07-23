العالم اليوم - مقتل 4 في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب شرقي إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 03:22 مساءً - قتل مسلحون أربعة من أفراد شرطة الطرق السريعة في إطلاق نار، يوم الأحد، جنوب شرقي إيران، وفقا للتلفزيون الحكومي الإيراني.

وقال التلفزيون إن أفراد الشرطة كانوا في دورية معتادة على طريق يربط بين بلدتي خاش وتفتان على بعد 1200 كيلومتر إلى جنوب شرق العاصمة طهران، في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة، "عندما تعرضوا لهجوم من قبل الإرهابيين".

شهدت المحافظة اشتباكات متعددة بين قوات الأمن الإيرانية ومهربي المخدرات.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم وما دوافع ذلك.