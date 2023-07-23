العالم اليوم - انطلاق مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 04:20 مساءً - انطلق، يوم الأحد، مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية، حيث وُضع ملف الهجرة غير الشرعية "المؤجل" بين القارتين الأوروبية والإفريقية "جديا" على طاولة البحث في إيطاليا.

وانطلق المؤتمر عصر الأحد، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وهنا أبرز ما قالوا: رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: تنظيمات إجرامية تستغل المهاجرين لتحقيق أرباح.

يجب علينا تنمية إفريقيا خاصة الدول التي يأتي منها المهاجرون.

لابد من تحسين ظروف الحياة في الدول التي ينطلق منها المهاجرون. الرئيس التونسي قيس سعيد: لا يمكن قبول عودة تجارة " الرقيق" من خلال الهجرة غير النظامية.

لن نقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين.

تونس لن تقبل أن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون. الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: نستضيف أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي.

نعمل على احتواء موجات الهجرة غير الشرعية عبر تعزيز المراقبة على الحدود.

الهجرة غير الشرعية تؤثر على التنمية في دول المصدر. رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: الهجرة غير الشرعية باتت مصدر قلق.

يجب علينا معالجة الأسباب الحقيقية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل "مأساة إنسانية".

يجب مساعدة القار ة الإفريقية للتغلب على أزماتها، وسندعم كل الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: يجب احترام قيم التضامن والسيادة وتوزيع الأعباء في مواجهة الهجرة غير النظامية.

هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة للاستثمار في تونس بمجالات التنمية.

نسعى للاستثمار بمجال الطاقة النظيفة في دول جنوب بحر المتوسط.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انطلاق مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية .. في رعاية الله وحفظة