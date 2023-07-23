العالم اليوم - السعودية.. تأسيس شركة "تراث المدينة" لتطوير إنتاج التمور

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 05:17 مساءً - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس شركة "تراث المدينة"، التي تهدف لتحسين ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف شركة تراث المدينة تسويق منتجات تمور العجوة محلياً ودولياً، إضافة إلى الإسهام بتوزيع أصناف التمور الأخرى بما يلبي الطلب المتزايد عالمياً على منتجات التمور، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العساف، إن الخطوة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي تأسيس شركة تراث المدينة التزاماً من صندوق الاستثمارات العامة في دعم قطاع الزراعة والأغذية أحد القطاعات الواعدة في المملكة.