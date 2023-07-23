العالم اليوم - طائرة مساعدات إماراتية إلى تشاد دعما للاجئين السودانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 05:17 مساءً - وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أم جرس في تشاد تحمل طرودا غذائية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية كان في استقبالها ممثلون عن الجهات الإنسانية في الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقال أحمد عبيد الظاهري رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد إن الفريق المتواجد حاليا في أم جراس سيقدم هذه المساعدات إلى اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمد يد العون للمحتاجين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الظاهري قوله إن فريق الجهات الخيرية المتواجد فيأم جرس رصد الاحتياجات الغذائية والإنسانية للاجئين السودانيين من أجل توفيرها للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم.

ويواصل الفريق تقديم كل أشكال الدعم للاجئين السودانيين وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم تجسيدا لدور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنسانية.