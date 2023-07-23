العالم اليوم - تباين بأداء مؤشرات الأسهم بأسواق المنطقة.. وبورصة مصر تتراجع

انتم الان تتابعون خبر تباين بأداء مؤشرات الأسهم بأسواق المنطقة.. وبورصة مصر تتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 06:22 مساءً - تباين أداء مؤشرات الأسهم في أسواق المنطقة، إذ أغلق المؤشر القطري على ارتفاع مدعوما بارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، بينما اختتم المؤشر السعودي التعاملات دون تغيير.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد الأدلة على احتمال حدوث نقص في الإمدادات في الأشهر المقبلة وتفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يؤثر بشدة على الإمدادات.

وواصلت روسيا قصف موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للصراع في المنطقة منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

تحركات الأسهم

أغلق مؤشر السوق السعودي مستقرا بعدما سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي.

وأعلنت السعودية يوم الجمعة أنها ستنضم إلى المنتدى العالمي لتجارة الهيدروجين الذي ستطلقه المجموعة الوزارية للطاقة النظيفة، وهي مجموعة عالمية تشكلت لتعزيز سياسات الطاقة المتجددة.

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.5 بالمئة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، مدعوما بقفزة أسهم شركة بروة العقارية عشرة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض أسهم شركة الشرقية - إيسترن كومباني، التي تحتكر صناعة التبغ، 1.1 بالمئة.