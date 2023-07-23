العالم اليوم - حظر مهرجان سينمائي في إيران بسبب "الحجاب"

انتم الان تتابعون خبر حظر مهرجان سينمائي في إيران بسبب "الحجاب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 06:22 مساءً - حظرت السلطات الإيرانية مهرجاناً سينمائياً تضمّن ملصقه صورة لممثلة لا تضع الحجاب، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة "إرنا" مساء السبت أنّ "وزير الثقافة أصدر شخصياً أمراً بوقف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة، بعدما استُخدمت في ملصقه صورة لامرأة لا تضع الحجاب"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية,

وأطلقت نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) هذا المهرجان الذي عادة ما يُقام في طهران، عام 2008.

وتضمّن ملصق دورته التي كان يُفترض أن تُقام في سبتمبر، صورة للممثلة الإيرانية سوزان تسليمي من فيلم "موت زدرد" الذي عرِض عام 1982.

وفي 19 يوليو، حُكم على الممثلة الإيرانية الشهيرة أفسانه بايكَان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لظهورها من دون حجاب في مناسبة سينمائية.