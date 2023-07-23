العالم اليوم - المصرية أمينة عرفي تحصد لقب بطولة العالم لناشئات الإسكواش

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 06:22 مساءً - توجت المصرية أمينة عرفي، 16 عامان ببطولة العالم للإسكواش للناشئات للعام الثاني على التوالي بعد تحقيقها ذات اللقب العام الماضي، فيما قالت عرفي لموقع "دوت الخليج" إن "ما حققته أبلغ رد على من حاولوا منعها من السفر إلى أستراليا للمشاركة في بطولة هذا العام".

أمينة عرفي حصدت اللقب الثاني في مسيرتها بعدما تغلبت على الماليزية إيرا أزمانت بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية لبطولة العالم للناشئات تحت 19 عاما والمقامة في ملبورن بأستراليا.

وقبل سفر أمينة للمشاركة حدثت محاولات من جانب المسئولين بالاتحاد المصري للإسكواش لمنعها من المشاركة في البطولة لصالح لاعبة أخرى غير مصنفة، مما تسبب في حدوث أزمة استدعت تدخل وزير الرياضة لحلها والسماح بسفر أمينة، وفق ما أكدته والدتها رشا عرفي لموقع "دوت الخليج".

أمينة بعد تتويجها باللقب للمرة الثانية قالت لموقع "دوت الخليج" إنها حجبت نفسها تماما عن "الشوشرة" التي حدثت ومحاولات الضغط عليها ومنعها من المشاركة في البطولة وكانت تركز فقط في التدريب ولديها يقين بأنها ستشارك في النهاية وهو ما حدث.

وتابعت "أقول لمن حاولوا منعي من المشاركة أنه لولا مشاركتي كانت ستفقد مصر اللقب لأول مرة منذ ما يقرب من 15 عاما".

وأوضحت أنها استعدت للبطولة عن طريق تدريبات مكثفة خاصة بعد انتهاء العام الدراسي، وأن أصعب مباراة لها هي المباراة النهائية حيث كان الضغط كبيرا عليها وكانت تشعر بمسئولية ضخمة تجاه بلدها، مؤكدة أنها تخطط من الآن لمرحلة ما بعد الناشئات واللعب كمحترفة في الإسكواش.

من جانبه أصدر وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بيانا أعرب فيه عن تهانيه لأمينة عرفي لتحقيقها لقب ناشئات العالم للإسكواش، مشددا على دعم الدولة المصرية لجميع الأبطال الرياضيين في شتى الألعاب.