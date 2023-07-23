بريطانيا تمنح أبطال العمل الإنسانى وساما جديدا تقديرا لجهودهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 06:29 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الأحد/، تكريم الأشخاص الذين تجاوبوا بإيثار خلال أو بعد أزمة إنسانية كبرى فى مختلف أنحاء العالم.



وقال نائب رئيس الوزراء البريطانى أوليفر دودن -وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، "لطالما كانت المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم فى تقديم المساعدة الإنسانية فى أكثر البيئات تحديًا أو خطورة".

وأوضح دودن أن "الجائرة تُمنح لأولئك الذين استجابوا لحالات الطوارئ سواء فى الخارج أو فى المملكة المتحدة بما فى ذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والتسونامى والأعاصير والفيضانات، والأزمات المتعلقة بالصراع، وحالات الطوارئ البيولوجية مثل الوباء".

ومن جانبه، قال وزير التنمية الدولية البريطانى أندرو ميتشل، "فى وقت يواجه فيه العالم أزمات متزايدة، ذلك الوسام الإنسانى الجديد يعترف بالأبطال الإنسانيين المجهولين الذين يذهبون إلى أبعد الحدود لتقديم المساعدة عند وقوع الكوارث".

وأضاف ميتشل"يعتمد عملنا حول العالم على هؤلاء الأشخاص الاستثنائيين ، وهذه الجائزة تكرم مساهمتهم البارزة فى الاستجابة لأزمة كبرى".