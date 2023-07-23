بلينكن: سيتم تزويد كييف بمقاتلات F 16 لكن التسليم سيستغرق أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 07:27 مساءً - قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه سيتم تزويد كييف بمقاتلات F 16 لكن التسليم سيستغرق أشهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي :"الهجوم الأوكراني المضاد صعب وسيستمر لمدة أشهر، وأوكرانيا استعادت 50 % من أراضيها من القوات الروسية".

وفى وقت سابق أرجع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، تأخير بلاده فى بدء هجومها المضاد ضد روسيا إلى عدم كفاية الذخيرة والتدريب فى وقت سابق من هذا العام.

وقال زيلينسكى خلال مقابلة متلفزة مع قناة أمريكية نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "كانت لدينا خطط لبدء الهجوم فى الربيع. لكننا لم نفعل ذلك، لأنه، بصراحة، لم يكن لدينا ما يكفى من الذخيرة والأسلحة وليس لدينا عدد كافٍ من الألوية المدربة بشكل صحيح على هذه الأسلحة، بل أكثر من ذلك، أن المهمات التدريبية أجريت خارج أوكرانيا. ولكن، مع ذلك، بدأنا. وهذا أمر مهم".