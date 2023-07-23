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31 قتيلاً جراء فيضانات غزيرة في أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان، اليوم الأحد، جراء أمطار غزيرة، إلى 31 قتيل ، فيما لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين. 31 قتيلاً جراء فيضانات غزيرة في أفغانستانارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان، اليوم الأحد، جراء أمطار غزيرة، إلى 31 قتيل ، فيما لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي إن إجمالي عدد القتلى بلغ 31 شخصا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات المستمرة منذ يوم الجمعة. وأشار إلى فقدان 40 شخصا وأضرار جسيمة لحقت بالممتلكات والأراضي الزراعية وسط البلاد.

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