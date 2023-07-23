العالم اليوم - بذروة موسم السياحة.. الكهرباء تنقطع بهذه الجزيرة الإيطالية

انتم الان تتابعون خبر بذروة موسم السياحة.. الكهرباء تنقطع بهذه الجزيرة الإيطالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 08:17 مساءً - تعاني جزيرة صقلية في إيطاليا من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال موجة حارة تثير فوضى في أنحاء أوروبا.

وقالت وكالة الحماية المدنية في صقلية إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية، الأحد، أي قرب أعلى مستوى قياسي أوروبي بلغ 48.8 درجة مئوية قبل عامين.

وعانت بعض المناطق القريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه مسؤولون إلى الحرارة.

وشبت النيران في غابات ونباتات في أجزاء مختلفة من كالابريا بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي.

واستُدعيت فرق إطفاء إضافية من منطقتي كامبانيا ولاتسيو، وكذلك من مدينة ميسينا في صقلية.

وتضرب موجة حارة جنوب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، متجاوزة الأرقام القياسية، بما في ذلك في روما، وجلبت تحذيرات بشأن زيادة مخاطر الوفيات.

وفي جزيرة رودس اليونانية، فر آلاف السائحين والسكان من حرائق الغابات، وجرى إجلاء العديد منهم على متن قوارب خاصة من الشواطئ حيث هددت النيران المنتجعات والقرى الساحلية.

وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا بتغير المناخ، كما أنها تعرضت لفيضانات مميتة في مايو.