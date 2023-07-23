الاتحاد الأوروبى يدين الهجوم الروسى على أوديسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 08:24 مساءً - أدان الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم /الأحد/ الهجوم الصاروخى الروسى الأخير على مدينة أوديسا، ووصفه بأنه جريمة حرب أخرى ارتكبها الكرملين.

وكتب بوريل - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "إن الإرهاب الروسى المستمر بالصواريخ على أوديسا الخاضعة لحماية منظمة اليونسكو جريمة حرب أخرى ارتكبها الكرملين، الذى هدم أيضا الكاتدرائية الأرثوذكسية الرئيسية وهى أحد مواقع التراث العالمي".

وأضاف بوريل فى تغريدته "لقد دمرت روسيا بالفعل مئات المواقع الثقافية فى محاولة منها لتدمير أوكرانيا".

يُشار إلى أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا على مدينة أوديسا، وأفادت التقارير بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 22 آخرين من بينهم أربعة أطفال، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية والمبانى السكنية.