زيلينسكى: أوكرانيا بحاجة إلى درع جوى كامل لهزيمة الصواريخ الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 08:24 مساءً - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن أوكرانيا بحاجة إلى درع جوى كامل لأنه الطريق الوحيد لهزيمة الصواريخ الروسية.

وقال زيلينسكي، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "لقد أظهرنا بالفعل أنه يمكننا إسقاط الصواريخ الروسية التى يتفاخرون بها... وبفضل مساعدة الشركاء وأنظمة الدفاع الجوى المُقدمة لأوكرانيا، أنقذنا آلاف الأرواح". وتابع الرئيس الأوكرانى قائلا: "لكننا نحتاج إلى نشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوى لكامل أراضينا ولجميع مدننا ومجتمعاتنا".

ويأتى تصريح زيلينسكى بعد هجوم صاروخى كثيف شنته القوات الروسية على مدينة أوديسا الأوكرانية، اليوم الأحد. من ناحية أخرى، حذرت الاستخبارات الحربية الأوكرانية، اليوم الأحد، من أن روسيا ستستمر فى اللجوء إلى "الابتزاز النووي"، باعتبار الأسلحة النووية واحدة من عناصر الضغط على أوكرانيا.

وقال نائب رئيس استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "فيما يتعلق باستخدام الابتزاز النووي، هذه ليست المرة الأولى، هذا الابتزاز واقع وستستخدمه روسيا بشكل أكبر لأنه أحد عناصر الضغط علينا وعلى المجتمع الدولي".

وأضاف سكيبيتسكى أن روسيا تتخذ تدابير لتحسين البنية التحتية النووية الخاصة بها، مشيرا إلى أنها تفحص أيضا تلك العوامل فى أراضى بيلاروسيا.

وتابع المسئول الاستخباراتى الأوكراني: "تدرك المخابرات الحربية الأنشطة التى قاموا بها طوال الوقت فى أراضى شبه جزيرة القرم؛ لأن الاتحاد الروسى وأسطول البحر الأسود التابع له أثناء التدريبات العسكرية سلّموا ذخائر نووية من أراضى الاتحاد الروسى إلى شبه جزيرة القرم" - على حد قوله.

وأضاف سكيبيتسكى أن كل هذه الإجراءات معروفة والمخابرات تفهم كيف يحدث ذلك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقواعد صواريخ متحركة وبالتحديد تلك التى يتم فيها تخزين الذخيرة، مؤكدا أن روسيا تحاول بالفعل تحديث ترسانتها من الأسلحة النووية.