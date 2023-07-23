العالم اليوم - فيديو.. امرأة تكتشف فوزها بيانصيب مليار دولار وتصاب بانهيار

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. امرأة تكتشف فوزها بيانصيب مليار دولار وتصاب بانهيار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 09:22 مساءً - ربحت امرأة أميركية مبلغ مليار دولار، بعد سحب رقمها في الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي الذي سحب قبل أيام.

وظهرت الفائزة، مجهولة الهوية، وهي شبه منهارة، في فيديو وهي تقاوم الدموع وتعانق العامة في متجر بقالة لاس بالميتاس المتواضع في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث اشترت البطاقة الرابحة.

حاول المراسلون في المتجر إجراء مقابلة مع المرأة، التي قد تحمل ثالث أكبر جائزة كبرى في تاريخ "باوربول"، لكن المشاعر طغت عليها ولم تكترث للصحافة.

وقالت الفائزة التي بدت امرأة سمراء البشرة في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر: "لا أستطيع حتى (...) لا أستطيع"، قالت وهي تبكي من الفرح. "أنا خائفة الآن، أنا خائفة جدا."

تمكنت من الإيماء عندما سئلت عما إذا كانت هي الفائزة، لكن عندما هرعت للخروج من المتجر، انهارت المرأة على ركبتيها واستمرت في البكاء وهي تلوح بيديها في الهواء.

قالت هيئة يانصيب كاليفورنيا إن العملية لتحديد الفائز رسميا ستستغرق وقتا أطول.

وقالت المتحدثة كارولين بيكر في مؤتمر صحفي خارج لاس بالميتاس ميني ماركر صباح الخميس "لا يجب اعتماد أي شخص يدعي أنه الفائز، حتى نعلن إنه الفائز الحقيقي".

وحصلت الفائزة على ما يقدر بـ 1.08 مليار دولار، وهو سادس أكبر ربح لليانصيب في تاريخ الولايات المتحدة، في حين فاز أصحاب المتاجر أيضا بمكافأة قدرها مليون دولار مقابل بيع تذكرة الحظ.