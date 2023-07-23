العالم اليوم - حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى في شيكاغو

انتم الان تتابعون خبر حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى في شيكاغو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 09:22 مساءً - لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع في أنحاء مدينة شيكاغو الأميركية.

قالت الشرطة إن إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح السبت في حي نورث لونديل بالمدينة أدى إلى مقتل رجل وإصابة أربعة خرين.

قتل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأتان، مساء السبت في حي ساوث سايد بشيكاغو عندما دوى إطلاق نار من زقاق على مجموعة من الناس.

تم العثور على رجل مصاب بطلق ناري داخل سيارة مقلوبة حوالي الساعة 1:25 صباح يوم الأحد. قالت الشرطة إنه أُعلن عن وفاته في وقت لاحق في المستشفى.

أعلن عن وفاة صبي يبلغ من العمر 16 عاما في المستشفى بعد إطلاق النار عليه ليلة الجمعة، أيضا في ساوث سايد بالمدينة.

منذ يوم الجمعة، تعاملت شرطة شيكاغو مع تسعة مواقع إطلاق نار منفصلة على الأقل. جرى إطلاق نار على أربعين شخصا، كانت إصابات أربعة منهم قاتلة، في جميع أنحاء شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع في 14 يوليو.