العالم اليوم - روابي للطاقة السعودية تتم تسهيلا ائتمانيا بـ1.8 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 10:20 مساءً - أعلنت شركة "روابي للطاقة" السعودية والشركات التابعة لها، الأحد، نجاحها بتحقيق الإغلاق المالي لواحد من أكبر التسهيلات الائتمانية المشتركة في تاريخ السوق السعودية، بقيمة 7.175 مليار ريال (1.8 مليار دولار) متعددة العملات وتشمل الريال السعودي والدولار الأميركي.

وتجاوزت طلبات المشارَكة الحجم المحدد للتمويل بتغطية تفوق 1.33 مرة، بحسب بيان الشركة.

ويمثل التمويل، وهو من بين الأكبر في تاريخ السوق السعودية، نقطة تحول رئيسية لشركة "روابي للطاقة" إذ أنه يسلط التمويل الضوء على مساعي الشركة لتوسيع قاعدة البنوك والمصارف المشاركة في تمويل عمليات شركة "روابي للطاقة" لتشمل البنوك الإقليمية وجذب السيولة بالدولار الأميركي على المدى الطويل.

وسيساهم التمويل في تسريع خطط النمو والتوسع الخاصة بالشركة، مدعوماً بإعادة تمويل كافة الالتزامات القائمة وتقديم تمويل إضافي طويل الأجل بالإضافة إلى تسهيلات رأس مال عامل متجددة، بحسب البيان.

واضطلعت "إتش إس بي سي" العربية السعودية بدور هيكلة التمويل والمنسق العالمي المشترك والوكيل العالمي ووكيل التسهيلات والاستثمار، بينما قام بنك الخليج الدولي بالمشاركة كممول رئيسي مفوض وبدور المنسق العالمي المشترك ووكيل التسهيلات والضمانات.

وانضم لهما كممولين رئيسيين مفوضين كل من البنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء وبنك الرياض وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي، في حين شارك بنك أبوظبي الأول كممول رئيس.