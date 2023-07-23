العالم اليوم - الجزائر وتركيا.. رغبة مشتركة لتعظيم التجارة البينية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 10:20 مساءً - جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان التزامهما بالدفع بالتعاون التجاري المشترك بين البلدين لكي يرتفع قيمة التبادل التجاري البيني إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

ووفق الحساب الرسمي للتلفزيون الجزائري، فقد بلغت حجم المبادلات التجارية بين البلدين 5 مليار دولار.

كما تبلغ قيمة الاستثمارات التركية بالجزائر حاليا نحو 6 مليارات دولار.

وحدد الرئيسان ميادين جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة خاصة بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان لعهدة رئاسية جديدة.

ووجه رئيس الجمهورية ونظيره التركي وزيرا خارجية البلدين للاجتماع في الآجال القريبة حيث سيتم تحديد برنامج العمل الجديد بين البلدين.

وكان الرئيس التركي أردوغان هو أول رئيس يزور الجزائر في فبراير 2020، بعد انتخاب تبون رئيساً للبلاد في انتخابات عام 2019.

ووقعت الجزائر وتركيا معاهدة عام 2006 للتعاون والصداقة، مما عزز التعاون الثنائي بين البلدين بالسنوات الأخيرة.