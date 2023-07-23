القبض على 11 ارهابيّاً في العراق
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأحد، اعتقال 11 إرهابيا في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال المتحدث باسم الجهازِ صباح النعمان في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية إن قوات الجهاز نفذت سلسلة عمليات في مناطق مختلفة من البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وتفتيش وتدمير سبعة أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية في محافظة كركوك، إلى جانب اعتقال اثنين من الإرهابيين في محافظة بغداد وثلاثة في محافظة الأنبار.
وأضاف أنه ضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية أسايش السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب في السليمانية تم إلقاء القبض على أربعة مطلوبين في مناطق مختلفة من المحافظة أحدهم يشغل منصب أمير مجموعة إرهابية في عصابات "داعش"، مؤكدا استمرار عمليات جهاز مكافحة الإرهاب لتعقب فلول التنظيم الإرهابي.
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