العالم اليوم - بيراميدز يلحق أول هزيمة بالأهلي في الدوري المصري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 12:22 صباحاً - سقط الأهلي بطل الدوري، في فخ الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم، بهزيمته أمام مضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة الأحد على ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الثامنة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

وسجل أهداف بيراميدز محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه (39) والجنوب إفريقي فاخري لاكاي (77) ومصطفى فتحي (90+2). وأهدر البديل حسين الشحات ركلة جزاء للاهلي (90+10). ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد توفيق (90+4) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وفشل الأهلي في الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة، والذي استمر 32 مباراة في بطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 82 في المركز الأول، وله مباراة مؤجلة مع المصري من المرحلة الثلاثين، فيما أصبح في رصيد بيراميدز 73 نقطة في المركز الثاني. أحداث المباراة تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في شوط أول جيد، وإن انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الفترات، مع أفضلية وخطورة هجومية للاعبي بيراميدز.

قام لاعبو بيراميدز بمحاولات هجومية، وحرمهم القائم الأيمن من هدف محقق (16) بتصديه لتسديدة محمود صابر من على حدود منطقة الجزاء، ورد التونسي محمد الضاوي "كريستو" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (21) مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أحمد الشناوي، والأخير أنقذ مرماه من هدف للأهلي بإبعاد عرضية كريستو وهي في طريقها للشباك (34) إلى ركنية بصعوبة.

واصل لاعبو بيراميدز تحركاتهم في الأجنحة، ومن تمريرة عرضية للمغربي محمد الشيبي (39) أخطأ محمد عبد المنعم في إبعادها من أمام مرماه، لتسكن شباك فريقه على يسار الشناوي.

شهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفا محققا ضائعا لبيراميدز، بتسديدة مصطفى فتحي من داخل منطقة الجزاء وارتدت الكرة من القائم الأيسر، لتجد المتابع إبراهيم عادل الذي سددها لكنّ الشناوي كان في المرصاد.

تحسن أداء الأهلي، بفعل تغييرات مدربه السويسري مارسيل كولر، وكاد البديل أحمد عبد القادر أن يدرك التعادل لفريقه (59) بعدما راوغ الشيبي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة، أبعدها الشناوي إلى ركنية.

من هجمة مرتدة، مرر البديل محمود أوكا الكرة بينية في عمق دفاع الأهلي (77) لتصل لفاخرى لاكاي، الذي سددها مباشرة داخل الشباك لحظة خروج الشناوي بالخطأ من مرماه.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سدد محمود صابر كرة قوية ارتدت من يد الشناوي لتجد المتابع مصطفى فتحي الذي سددها في المرمى الخالي من حارسه.

في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي، إثر عرقلة كريم حافظ لحسين الشحات، سددها الأخير لكنها ارتدت من القائم الأيسر.

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