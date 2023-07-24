العالم اليوم - بوتين: الغرب استغل اتفاق الحبوب لإثراء شركاته

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 01:20 صباحاً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتفاق الحبوب استخدم من قبل الغرب وبلا خجل من أجل إثراء الشركات الأميركية والأوروبية الكبيرة التي قامت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى.

وفي مقال لبوتين نشره موقع الكرملين، اليوم الإثنين، قال الرئيس الروسي إنه "لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني".

وأضاف بوتين:

• بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية سواء على أساس تجاري أو على أساس مجاني.

• نتوقع حصادا كبيرا للحبوب هذا العام.

• على الرغم من العقوبات ستواصل روسيا العمل بكل ما بوسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا.

• لم يتم الوفاء بأي شرط من شروط الصفقة الخاصة باستثناء الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية من العقوبات المفروضة.

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