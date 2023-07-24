العالم اليوم - الداخلية المصرية توقف متهمين في فيديو تعذيب قطة

انتم الان تتابعون خبر الداخلية المصرية توقف متهمين في فيديو تعذيب قطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 01:20 صباحاً - كشفت الداخلية المصرية، يوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب قطة في الجيزة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان: "بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة". ومرتكبو واقعة التعذيب وفق البيان: "3 أشخاص، القائم بتعذيب القطة، والقائم بالتصوير، والقائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف البيان أن جميع المتهمين في تعذيب القطة "مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم هواتف محمولة تحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه". واختتم البيان بالقول: "بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الداخلية المصرية توقف متهمين في فيديو تعذيب قطة .. في رعاية الله وحفظة